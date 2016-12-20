Burak Yılmaz'dan kavga açıklaması

Nişantaşı’nda otobüs şoförüyle yaşadığı tartışmayla konuşulan futbolcu Burak Yılmaz, olayla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Yılmaz, yaşanan olayın kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Magazin - 21 Aralık 2016 08:00
Burak Yılmaz'dan kavga açıklaması
Çin’in Beijing Guoan takımında top koşturan Burak Yılmaz’ın Nişantaşı’nda bir halk otobüsü şoförü ile yaptığı tartışma, gündemden düşmüyor.


Önceki gün Etiler’de objektife takılan ünlü futbolcu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz’ı tanımadığını ve onu haksız bulduğunu dile getiren şoför Orhan Çimen’le ilgili futbolcu, “Olayın aslında benimle alakası yoktu, valenin hatası yüzünden ben arada kaldım. Otobüs şoförü kafama hafif şekilde çarptı, kendimi kaçırmasam Allah korusun daha kötü bir şey olurdu. Ben iki çocuk babasıyım, bana hem küfür etti, hem de sopa gösterdi. Bunlar hoş hareketler değil” dedi.

Burak Yılmaz: Benim suçum değil

Burak Yılmaz: Benim suçum değil



Yaşanan olaydan dolayı bir hayli üzgün olduğunu belirten milli futbolcu, “Ben normal şartlarda bu şekilde tepki göstermem, ama araya küfür giriyor. Biz maç yaptığımız sırada 40 bin kişiden küfür yiyoruz, ama bu daha farklı bir durum.


Beni tanımaması normal bir durum, ben sporcu olmasam ve normal bir vatandaş olsam bile çok ayıp. Ben de bu duruma üzüldüm” diyerek oradan ayrıldı.

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Kaynak:hurriyet.com.tr
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