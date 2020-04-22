Buray’dan 23. Nisan için özel şarkı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın organize ettiği 100. yıl kutlamaları, bu yıl Covid-19 ile yürütülen mücadele nedeniyle Türkiye’nin tüm çocuklarının katılımıyla 23 Nisan akşamı saat 21.00’de evlerin pencerelerinde ve balkonlarında büyük bir buluşma ile başlayacak.Ardından saat 21.30’da ünlü sanatçı Buray’ın da katılacağı canlı bir Youtube konseri gerçekleşecek. Konser, 100. yıl için özel oluşturulan web sitesinden ve youtube kanalından izlenebilecek.