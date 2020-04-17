Buray'dan dinleyicilere 'Alacalı' sürprizi!

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeniyle gerekli olmadıkça dışarı çıkmadığımız şu günlerde, 2019 yazında dinleyiciyle buluştuğu Harbiye Açıkhava Sahnesi konserinden çok özel bir performansla evlerimize giriyor.Repertuvarı ve sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, bu konserden ilk albümü “1 Şişe Aşk”ın sevilen şarkılarından olan “Alacalı”nın performasını müzikseverlere sunuyor.Yaklaşık 5 bin kişiyle şarkılarını seslendirdiği Harbiye Açıkhava konserinden “Alacalı” performansı, bugün BurayVevo youtube kanalında yayında.