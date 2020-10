Burçin Terzioğlu'ndan sevenlerine sürpriz!

Herkesin merak ettiği ünlüler ve menajerlerin dünyasının iç yüzünü yalın ve eğlenceli bir dille anlatan Ay Yapım imzalı dizi ‘Menajerimi Ara’nın 8.bölümüne başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu konuk oluyor. Yer aldığı her projede canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle uzun süre seyircinin hafızasından silinmeyen Terzioğlu, konuk olacağı ‘Menajerimi Ara’da izleyenlerin karşısına eğlenceli bir hikaye ile çıkacak. Sunacağı ödül töreni için menajeri ile kıyafet arayışında olan Terzioğlu’nun kendi tasarımı olan kıyafetleri giyme isteği eğlenceli anların yaşanmasına sebep olacak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ve her bölüm diziye konuk olan birbirinden ünlü isimlerle keyifli bir hikaye sunan ‘Menajerimi Ara’nın 8.bölümü Salı akşamı Star TV’de.