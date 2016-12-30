Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gelen Burcu Hanım ve eşi Emre Bey mağazaları gezerek yakınları için yılbaşı alışverişi yaparken üst kattaki bir mağazadan da kendilerine pijama aldılar. Dizi setinin her zamanki gibi keyifli bir şekilde devam ettiğini söylerken geçtiğimiz günlerde gün içinde instagram hesabının hack'lendiğini öğrenmiştik ve kendisine sorduğumuz da olayın doğru olduğunu ama korsanın birkaç saat içinde hesabı tekrar kendisine iade ettiğini ve sorunun giderildiğini söyledikten sonra çift alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in yılbaşı alışverişi!
Hayat Şarkısı dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Akmerkez’de görüntülendi.Magazin - 30 Aralık 2016 17:00
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