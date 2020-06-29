Burcu Erken’den yeni mayo koleksiyonu

Cemiyet hayatının yakından tanıdığı İzmirli tasarımcı Burcu Erken, “Burcu Erken Luxury Beachwear” adını verdiği markasıyla plaj modasına iddialı bir giriş yaptı. “Diamond” adını taşıyan ilk koleksiyonuyla moda dünyasında büyük ses getiren Erken’in tasarımları, ünlü sanatçıların da ilk tercihi oldu.Burcu Erken Luxury Beachwear, 2020 yazını ikinci koleksiyonu “Hipnoz” ile karşılıyor. Siyah, altın sarısı, ateş kırmızısı, lacivert ve mürdüm renklerinin ağırlıkta olduğu koleksiyonda sezonun trendi volanlar, büyük fiyonklar, suda bozulmayan pirinç aksesuvarlar ve ışıltılı taşların kullandığı tasarımlar ön planda.