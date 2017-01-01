Burcu Esmersoy 3 haftadır görüşmüyor!

Dedikodu - 01 Ocak 2017 15:29

İddiaya göre sevgilisine şu cevabı vermişti:"Evlenemem. Birbirimizi seviyoruz ama büyük bir aşk yaşamıyoruz. İlişkimiz güzel gidiyor, bunu bozmayalım."Posta'da yer alan habere göre Burcu Esmersoy ile Tuna Aksu'nun 3 haftadır görüşmediği ortaya çıktı. Çift ayrılıkla ilgili sorular karşısında sessiz kalıyor.