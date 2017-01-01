Burcu Esmersoy 3 haftadır görüşmüyor!

Burcu Esmersoy 1.5 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Tuna Aksu'dan 1 ay önce evlilik teklifi almıştı.

Dedikodu - 01 Ocak 2017 15:29
Burcu Esmersoy 3 haftadır görüşmüyor!
İddiaya göre sevgilisine şu cevabı vermişti:

"Evlenemem. Birbirimizi seviyoruz ama büyük bir aşk yaşamıyoruz. İlişkimiz güzel gidiyor, bunu bozmayalım."

Posta'da yer alan habere göre Burcu Esmersoy ile Tuna Aksu'nun 3 haftadır görüşmediği ortaya çıktı. Çift ayrılıkla ilgili sorular karşısında sessiz kalıyor.

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Bağlantılar: Burcu Esmersoy, Tuna Aksu

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