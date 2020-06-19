Burcu Esmersoy'a Seren Serengil sorulunca...

Burcu Esmersoy önceki gün Etiler'de bir güzellik merkezinde görüntülendi. Güzel sunucuya, Seren Serengil'in geçtiğimiz günlerde kendisi için sarfettiği sözleri soruldu. Esmersoy bu soruya cevap vermek istemedi.Seren Serengil sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında Arto'nun "Burcu Esmersoy çok güzel bir kadın, neden mutlu olamıyor?" diye sorması üzerine "Sesi yüzünden" cevabını vermişti. Serengil, hemcinsine karşı söylediği bu söz nedeniyle tepki çekmişti.