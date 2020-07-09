Burcu Kara: "Corona bizim millete iyi gelmedi"

Normalleşme sürecinin ardından Burcu Kara da tatile çıktı. Cunda'ya giden oyuncu, salgın nedeniyle çadır kampında kalıyor.Burcu Kara tatilini bitirmeye günler kala yaptığı paylaşımla dikkat çekici bir tespitte bulundu. Cunda’daki kamp tatilinde gördüğü ilginç manzaraları takipçileriyle paylaşan Kara şunları yazdı:“Tatilimin son günlerine yaklaşırken,maskeyle denize gireni de gördüm,topukluyla yüzeni de.Yani burda da çok iyi anladım ki corona iyi gelmedi bizim millete”