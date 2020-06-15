Burcu Kara: "Haber spikerliği yaptığım dönemde…"

Burcu Kara'nın maske tepkisi: "Bunun adı cahillik!"

Burcu Kara’nın normalleşme planı!

Karantina döneminde sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanmaya başlayan Burcu Kara önceki gün yaptığı paylaşımda haber spikerliği yaptığı günlerden örnek verdi. Kara, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafının altına, “Bir gün daha bitti. Haber spikerliği yaptığım dönemde her bültenimi, yarın daha iyi haberler verebilmek dileğiyle deyip kapatırdım. Şimdi o geldi aklıma.Yarın daha güzel şeyler konuşabilmek dileğiyle.” notunu yazdı:İşte o paylaşım: