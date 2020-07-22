Burry Soprano'dan “Jackpot”

“Mary Jane” ile Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da hatrı sayılır bir kitleye ulaşarak büyük bir başarı yakalayan ve Sony Music Almanya üzerinden çalışmalarını yayınlayan Burry Soprano, yeni şarkısı “Jackpot”u müzikseverlerin beğenisine sundu.Sözleri Burry’e müziği ve düzenlemesi Atıl’a ait olan “Jackpot”un mix ve mastering’i Chopz tarafından yapıldı. 2 Milyon aboneye ulaşan Mightyraccoon! YouTube kanalının yaratıcısı Saruhan Saral’ın çektiği video klip ise Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. 3D animasyon tekniğiyle çekilen video klipte Burry, 2018 yılında kaybettiğimiz genç rapçi Vio’ya da selam gönderiyor.Şarkıların sadece matematikten ibaret olmadığına, onların da insanlar gibi birer ruha sahip olduklarına inanan Burry Soprano’nun yeni şarkısı “Jackpot” tüm dijital platformlarda ve Burry Soprano YouTube kanalında yayında!