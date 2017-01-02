Buse Terim ve eşinden romantik poz

2014 yılında Buse Terim ile evlenen Volkan Bahçekapılı, yılbaşı geccesi eşi ve çocuğuyla birlikte duygusal bir paylaşımda bulundu.

Magazin - 02 Ocak 2017 22:00
Buse Terim ve eşinden romantik poz
Volkan Bahçekapılı, yılbaşı geccesi Reina'da düzenlenen ve 39 kişinin ölmesine, 65 kişinin ise yaralanmasına neden olan terör saldırısından dakikalar önce eşi ve 2 aylık bebeğiyle birlikte yılbaşı kutlamalarından çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak yeni yıl dileğini paylaştı. Bahçekapılı, yeni yıl dileği olarak fotoğrafın altına "2016'nın tek güzel şeyi bu karedir. Allah herkesin gönlüne göre bir yıl nasip etsin." notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Buse Terim kızının yüzünü gösterdi!

Buse Terim kızının yüzünü gösterdi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Sırlarını anlattı!
  • "Asansörsüz çıkmam!"
  • Peki bu radikal kararı neden aldı?
  • Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!
  • Caner ile Şükran Roma'da evlendi!
  • Şansal'a uçak inişi linç girişimi!
  • Beklenen haber erken geldi!
  • Aşkın önündeki engel kalktı ve...
  • Şeyma paylaşmadan duramıyor!
  • Hülya Avşar'dan radikal karar!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!
  • İzdivaç programlarının yaptığı anlaşma rafa kalktı!
  • Caner Erkin ile Şükran Ovalı'ya düğün tepkisi!
  • Tarkan ve eşi 2017'yi böyle karşıladı!
  • Barbaros Şansal sınır dışı edildi!
  • Pascal Nouma, Reina saldırısını Fransa'da öğrenince...
  • Mehmet Koçarslan cevap verdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!
  • 'Ertuğrul'un Uludağ çıkarması!
  • "Asansörsüz çıkmam!"
  • Peki bu radikal kararı neden aldı?
  • Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!
  • Caner ile Şükran Roma'da evlendi!
  • Beklenen haber erken geldi!
  • 2016'nın tek güzel şeyi!
Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!