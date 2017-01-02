Buse Terim ve eşinden romantik poz
2014 yılında Buse Terim ile evlenen Volkan Bahçekapılı, yılbaşı geccesi eşi ve çocuğuyla birlikte duygusal bir paylaşımda bulundu.
Magazin - 02 Ocak 2017 22:00
Volkan Bahçekapılı, yılbaşı geccesi Reina'da düzenlenen ve 39 kişinin ölmesine, 65 kişinin ise yaralanmasına neden olan terör saldırısından dakikalar önce eşi ve 2 aylık bebeğiyle birlikte yılbaşı kutlamalarından çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak yeni yıl dileğini paylaştı. Bahçekapılı, yeni yıl dileği olarak fotoğrafın altına "2016'nın tek güzel şeyi bu karedir. Allah herkesin gönlüne göre bir yıl nasip etsin." notunu düştü.İşte o paylaşım;
Buse Terim kızının yüzünü gösterdi!
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