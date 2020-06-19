Ünlü türkücü Alişan bugün 44. yaşına bastı. Yakın dostları Alişan'ın doğum gününü sosyal medyada kutladı. Eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddialarını yalanlayan Alişan'ın baba olacağı Okan Kurt'un paylaşımıyla ortaya çıktı.
OKAN KURT’UN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI
Alişan'ın doğum gününü kutlayan Kurt, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı; Doğum günün kutlu olsun Alişan Bey, sen 65 olunca Burki 20 yaşında olacak inşallah. Sana bu yaşın daha da olgunluk getirdi, bugün onu hissettim. Yeni yaşında ikinci evladın sana en büyük hediye, Rabbim evlatlarını ve güzel kalpli eşini sana bağışlasın. Sözünü tut bu arada ayakkabı sözün var bana 47 numara..
ALİŞAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ
Okan Kurt'un doğum günü paylaşımına yorum yapan Alişan; İnşallah Okan’ım. Birlikte nice güzel yıllarımız olsun sağlıkla... Ben 65 olacağım ama 40 görünümlü!
(Kaynak: aksam.com.tr)
Buse Varol hamile mi? O paylaşım gerçeği ortaya çıkardı!
Alişan ve Buse Varol, Mayıs 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift, 2019 yılında da ilk oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Son olarak çiftten müjdeli bir haber daha geldi.
19.06.2020 13:13 Magazin