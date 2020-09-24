Çağatay Ulusoy yeni yaşını sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla kutladı. Sevenlerine teşekkür eden oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
“Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.“
Çağatay Ulusoy’dan doğum günü paylaşımı!
Çağatay Ulusoy doğum günü nedeniyle Instagram hesabından bir mesaj paylaştı...
24.09.2020 15:59 Magazin