Çağatay Ulusoy'dan ressam pozu
Çağatay Ulusoy sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf yine büyük ilgi gördü.
Magazin - 30 Aralık 2016 22:15
"İçerde" dizisinde canlandırdığı Sarp karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 1,5 milyon kişi tarafından takip edilen yakışıklı oyuncunun paylaştığı tüm fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Üç hafta aranın ardından yeni bir paylaşımda bulunan Ulusoy, bu kez tablo boyarken çektirdiği bir pozunu yorumsuz olarak paylaştı. Bu poz yalnıza 2 saat içinde 180 bin kişi tarafından beğenildi.İşte Çağatay Ulusoy'un o pozu;
Çağatay Ulusoy'un bebekli pozu!
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Çağatay alışılmışın dışında bir poz paylaştı...
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