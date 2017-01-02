Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Shenzhen Açık Turnavası'na katılan Çağla Büyükakçay'dan erken veda. Milli tenisçimiz tek kadınlarda dünyanın 10 numarası olan Büyük Britanyalı tenisçi Johanna Konta'ya 2-0 kaybederek elendi.
Çağla Büyükakçay, 2015 yılında İstanbul Cup'ı kazanarak Türk tenis tarihinde ilk kez bir WTA turnuvasında şampiyonluk elde eden tenisçi olmuştu.
Çağla Büyükakçay erken veda etti!
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Shenzhen Açık Turnuva'sına ilk turda veda etti.Diğer Sporlar - 02 Ocak 2017 14:33
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