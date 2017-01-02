Çağla Büyükakçay erken veda etti!

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Shenzhen Açık Turnuva'sına ilk turda veda etti.

Diğer Sporlar - 02 Ocak 2017 14:33
Çağla Büyükakçay erken veda etti!
Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Shenzhen Açık Turnavası'na katılan Çağla Büyükakçay'dan erken veda. Milli tenisçimiz tek kadınlarda dünyanın 10 numarası olan Büyük Britanyalı tenisçi Johanna Konta'ya 2-0 kaybederek elendi.

Çağla Büyükakçay, 2015 yılında İstanbul Cup'ı kazanarak Türk tenis tarihinde ilk kez bir WTA turnuvasında şampiyonluk elde eden tenisçi olmuştu.
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