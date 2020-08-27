Çağla Şıkel dans ederken yere kapaklandı!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya "Sürpriz sonlu" diyen Şıkel, dansın sonunda yere kapaklandı. Şıkel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

27.08.2020 16:36 Magazin

Çağla Şıkel dans ederken yere kapaklandı! Çağla Şıkel, Beyonce’nin Single Ladies (Put A Ring On It) müziğiyle dans ettiği videoyu Instagram hesabından "Sürpriz sonlu" notuyla paylaştı. Şıkel videonun sonunda yere kapaklandı. Güzel yıldızın videosunu izleyen takipçileri altını gülen surat emojisiyle doldurdu.

İşte o video:
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