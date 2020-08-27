Çağla Şıkel dans ederken yere kapaklandı!

Çağla Şıkel, Beyonce’nin Single Ladies (Put A Ring On It) müziğiyle dans ettiği videoyu Instagram hesabından "Sürpriz sonlu" notuyla paylaştı. Şıkel videonun sonunda yere kapaklandı. Güzel yıldızın videosunu izleyen takipçileri altını gülen surat emojisiyle doldurdu.İşte o video: