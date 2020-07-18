Çağla Şıkel kaslarını sergiledi!

Şimdilerde çocuklarıyla birlikte tatilde olan Çağla Şıkel, buradan yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle olan etkileşimini koruyor.Son olarak bir kız çocuğunun saçlarını öperken çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan ve kız bebek mesajı veren Şıkel şimdi de kaslarını sergilediği bir kare ile sevenlerinin karşısına çıktı.Bir kum torbası önünde kol kasını gösteren Çağla Şıkel’in bu karesi kısa bir süre içerisine 80 bini aşkın beğeni aldı.