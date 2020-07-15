Ailesiyle tatil yapan Alişan, çocukları ile tatile çıkan Çağla Şıkel'le bir araya geldi. Buluşmaya Alişan'ın minik oğlu Burak'ın dansları damga vurdu. Burak'a Çağla Şıkel'in oğulları Uzay ve Kuzey de eklenince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
O anları Çağla Şıkel Instagram'dan paylaştı:
Çağla Şıkel paylaştı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı...
Alişan ile oğlu Burak, Çağla Şıkel ve oğulları Uzay ve Kuzey’le bir araya geldi. Buluşmaya Burak’ın eğlenceli dansı damga vurdu.
15.07.2020 14:00 Magazin