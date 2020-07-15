Çağla Şıkel paylaştı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı...

Ailesiyle tatil yapan Alişan, çocukları ile tatile çıkan Çağla Şıkel'le bir araya geldi. Buluşmaya Alişan'ın minik oğlu Burak'ın dansları damga vurdu. Burak'a Çağla Şıkel'in oğulları Uzay ve Kuzey de eklenince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.O anları Çağla Şıkel Instagram'dan paylaştı: