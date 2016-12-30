Çağla Şıkel: Yılın ilk düğünü gelebilir!

Ekranların en uyumlu çiftlerinden Çağla Şıkel ile Alişan, önceki akşam yılbaşı partisindeydi.

Magazin - 30 Aralık 2016 20:12
Çağla Şıkel: Yılın ilk düğünü gelebilir!
Alişan ve Çağla Şıkel, program yaptıkları kanalın yılbaşı partisine katıldı. Yıllardır birlikte sundukları "Her Şey Dahil" adlı programlarına 360 TV'de devam eden Alişan ile Çağla Şıkel, yayın yaptıkları kanalın yılbaşı partisine katıldı. İkili, parti çıkışı gazetecilerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı'na evlenme sözü veren Alişan ile ilgili konuşan Çağla Şıkel, "Yılın ilk düğünü gelebilir" dedi. Alişan ise Şıkel'le ortak Milli Piyango bileti alarak, arkadaşıyla ikramiyeyi paylaşma konusunda sözde anlaştı.

İşte o kareler;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Çağla Şıkel, Alişan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Teoman'dan şoke eden küfürler
  • Tarkan'dan 2017 sürprizi!
  • Deniz Seki'yi ziyaret ettiler!
  • Topaloğlu ilk kez konuştu
  • Beyaz Show'da evlenme teklifi!
  • İşte Survıvor 2017 Ünlüler Takımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kutluay'dan boşanma açıklaması!
  • 'Survıvor Taner' gözaltında
  • İşte ünlülerin yılbaşı rotaları!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • İşte "Ölene Kadar"ın 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi
  • Survivor 2017'ye 3 isim daha!
  • Çağatay Ulusoy yine olay oldu!
  • Şeyma'dan Acun'u kızdıracak paylaşım!
  • "Vatanım Sensin"de sürpriz ayrılık!
  • Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz geccelerde
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Cesur ve Güzel 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Teoman'dan şoke eden küfürler
  • Deniz Seki'yi ziyaret ettiler!
  • Kim Kardashian'ın popo makyajı
  • Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu'na şiddet mi uyguladı?
  • Beyaz Show'da evlenme teklifi!
  • İşte Survivor 2017 Ünlüler Takımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İbrahim Kutluay'dan boşanma açıklaması!
Teoman'dan şoke eden küfürler