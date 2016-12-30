Alişan ve Çağla Şıkel, program yaptıkları kanalın yılbaşı partisine katıldı. Yıllardır birlikte sundukları "Her Şey Dahil" adlı programlarına 360 TV'de devam eden Alişan ile Çağla Şıkel, yayın yaptıkları kanalın yılbaşı partisine katıldı. İkili, parti çıkışı gazetecilerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı'na evlenme sözü veren Alişan ile ilgili konuşan Çağla Şıkel, "Yılın ilk düğünü gelebilir" dedi. Alişan ise Şıkel'le ortak Milli Piyango bileti alarak, arkadaşıyla ikramiyeyi paylaşma konusunda sözde anlaştı.
İşte o kareler;
Çağla Şıkel: Yılın ilk düğünü gelebilir!
Ekranların en uyumlu çiftlerinden Çağla Şıkel ile Alişan, önceki akşam yılbaşı partisindeydi.Magazin - 30 Aralık 2016 20:12
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