Çocuklarıyla birlikte tatilde olan Çağla Şıkel, Instagram'dan paylaştığı video ile hem güldürdü hem de ne kadar esnek bir vücuda sahip olduğunu gözler önüne serdi.
Yemek masasını toplayan güzel manken elleri dolu olduğu için kapıyı ayağıyla açtı. Bu görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o görüntüler:
Çağla Şıkel’den ‘masayı topluyorumdur’ paylaşımı!
Çektiği eğlenceli videolar ile takipçilerinin yüzünü güldüren manken Çağla Şıkel, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ne kadar esnek bir vücuda sahip olduğunu gösterdi.
30.07.2020 12:26 Magazin