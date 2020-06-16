Çağla Şıkel'den Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler!

Manken Çağla Şıkel, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Şık kombiniyle dikkat çeken Çağla Şıkel, arkadaşının doğum günü için hediye almaya geldiğini söyledi. AVM çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan manken, "Bir dansçı olarak Seranay Sarıkaya'yı çok başarılı buluyorum. Dansta bu kadar yetenekli olup, bunu oyunculukla birleştirmesi gerçekten çok başarılı" açıklamasında bulundu.