Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!

Güzel manken Çağla Şıkel hayalinin Victoria’s Secret olduğunu itiraf etti.

Magazin - 28 Aralık 2016 13:22
Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
Güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel, Haftasonu dergisine yaptığı röportajında “En büyük hayaliniz ne?” sorusuna Victoria’s Secret cevabını verdi.

İşte Çağla Şıkel'in o hayali;

"Kendimle ilgili bir hayalim vardı. Victoria’s Secret defilesine çıkmak istiyordum, ama artık yaş 37 oldu. Şimdi kalkıp 37 yaşında birini almazlar. Zaten anne olduktan sonra bu hayal imkansız oldu. Hayalim çocuklarımın hayalini gerçekleştirmek."

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