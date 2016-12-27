Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi mi?

Magazin - 27 Aralık 2016 11:00

Bugün basına yansıyan haberlerde 'Güldür Güldür'ün Eşofmanlı Şevket Hoca'sı Çağlar Çorumlu'nun reklam çekimleri sırasında sette kalp krizi geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı yazılmıştı. İddiaya göre oyuncunun kalp damarlarına üç stend takılmıştı.Konuyla ilişkin Çağlar Çorumlu'nun menajerlik şirketinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:"Oyuncumuz Çağlar Çorumlu’nun reklam setinde kalp krizi geçirip, acil müdahale yapıldığı bilgisi tamamen asılsızdır. Rutin kontrolleri yapılmış olup, gerekli önlemler alınmıştır. Şu anda sağlık durumunda bir problem bulunmamaktadır."