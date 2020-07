'Call My Agent'ın Türkiye uyarlamasına yeni oyuncu

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimleri kadrosuna dahil eden, yakında Star TV ekranında başlayacak olan Call My Agent’ın Türkiye uyarlamasına genç ve başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş da katıldı. Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Bazen Tatlıdır, Nerdesin Birader, Avlu ve Aşk Ağlatır dizilerinde rol alan genç oyuncu Call My Agent uyarlamasında; ilk dizisi ile yıldızı parladıktan sonra şöhret ve gerçek hayat arasındaki dengeyi tutturmaya çabalayan ‘Barış’ karakterini oynayacak.Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.