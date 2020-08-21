Can Kazaz’dan yeni şarkı ve klip: "Yaz Bitince"

Can Kazaz “Kızılgerdan” adını taşıyan albümünün üçüncü parçasını dinleyicilerin beğenisine sundu. Albümün ilk iki şarkısı “Sabahlar” ve “Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı?”nın ardından Can Kazaz yaz ayına “Yaz Bitince”yle veda ediyor.Kazaz şarkı hakkındaki görüşlerini şöyle paylaşıyor:“Yaz Bitince ilk kez yaz mevsimine değindiğim bir şarkı oldu. Uzun zamandır birlikte çalıştığım gitarist arkadaşım Efe Demiral, enstrümanına yaklaşımını bu parçada sergileyerek benimle düet yapıyor.”