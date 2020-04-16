Can Yaman ile Özge Gürel "Bay Yanlış"ta hangi karakterlere hayat verecek?

Can Yaman'ın karantina sporu!

Can Yaman'dan İspanyolca mesaj!

Özge Özpirinçci ile Meriç Aral'dan Can Yaman'a gönderme...

Genç kuşağın başarılı ismi Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturacağı Gold Film imzalı dizinin netleşen oyuncuları Feri Baycu, Lale Başar, Suat Sungur, Fatma Toptaş ve Gürgen Öz...Ekibinde iddialı bir kadronun yer alacağı dizide Can Yaman, Özgür adlı restoran bar işletmecisine hayat verecek. Adı gibi bir ruha sahip olan Özgür'ün yolu hiç beklemediği bir anda Özge Gürel'in canlandıracağı Ezgi ile kesişecek.Güzel ve sempatik bir genç kız olan Ezgi'nin yüzü erkekten yana hiç gülmemiştir. Kadın erkek ilişkilerini etkileyici bir dille anlatan Bay Yanlış'ı Aslı Zengin ile Banu Zengin kaleme alıyor. (Kaynak: tv100.com)