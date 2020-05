'Bay Yanlış' dizisinin sete çıkış tarihi belli oldu!

Can Yaman ile Özge Gürel'in başrollerinde yer aldığı 'Bay Yanlış'ın ne zaman sete çıkacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde mayıs ayının sonunda çekimlerin başlayacağını duyurmuştuk. Bu haberi Can Yaman da takipçileriyle paylaştı. Yaman, İspanyolca yayınladığı mesajında “Yeni dizimin çekimleri mayıs sonunda başlıyor” dedi. Ayrıca Can Yaman mesajında, “Hayranlarımla tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.