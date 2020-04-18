Can Yaman'dan eski sevgilisi Demet Özdemir'e barışma hamlesi!

Demet Özdemir ve Can Yaman, birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinin setinde tanışmış, aşk yaşamaya başlamışlardı. Erkenci Kuş final yaptıktan sonra çiftin ilişki de sona ermişti.

18.04.2020 17:57 Magazin

Can Yaman'dan eski sevgilisi Demet Özdemir'e barışma hamlesi! Can Yaman finalden sonra verdiği bir röportajda, 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözleri ile günlerce konuşuldu. Yaman'ın sözleri eski sevgilisiyle arasını açtı.


'Doğduğun Ev Kaderindir'in final iddialarına ortak yanıt!

'Doğduğun Ev Kaderindir'in final iddialarına ortak yanıt!



AYRILIK SONRASI İLK ADIM

Geçen haftalarda ise karantina sürecinde Yaman Taciroğlu ile Demet Özdemir'in ilişkisi sona erdi. Bu haberin ardından Can Yaman'dan bir hamle geldi ve oyuncu, eski sevgilisinin fotoğrafına yorum yaparak barışma sinyalinde bulundu.

Demet Özdemir'den dans şov!

Demet Özdemir'den dans şov!



BİR HAMLE DAHA GELDİ

Can Yaman hamlesiyle dikkatleri üzerine çektikten sonra bir hamlede daha bulundu. Yaman, Özdemir'in son paylaşımını beğendi. Bunu fark eden fanlar, yeniden ikiliyi yorum yağmuruna tuttu. Akıllara 'aşk yeniden mi?' soruları geldi.

Demet Özdemir'in ev pozu sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir'in ev pozu sosyal medyayı salladı!



(Kaynak: aksam.com.tr)
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: