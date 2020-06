Can Yaman'ın yeni dizi heyecanı! "Biz de sizler gibi..."

Başarılı oyuncu Can Yaman dizi ile ilgili heyecanını “Zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde izleyicilerimize keyifli saatler geçirtecek bir hikaye ile geliyoruz. Yayınlanan tanıtımlarla sizlerden çok güzel geri dönüşler aldık, biz de sizler kadar heyecanlıyız. Cuma günü herkesi ekran başına bekliyoruz. ” sözleriyle dile getirdi.Güzel oyuncu Özge Gürel ise “Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular içinde, kendi olmakta, kendi kalmakta inat etmenin eğlencesi üzerine renkli bir hikaye geliyor, anlatması bile keyifli bir de işi düşünün. 26 Haziran Cuma sizlerleyiz” dedi.Merakla beklenen romantik komedinin yeni tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz, büyük beğeni topladı.Dizide Can Yaman ve Özge Gürel ikilisine; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Ecem Karavus, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek “Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?