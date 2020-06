Can Yaman'ın yeni dizi heyecanı! "Biz de sizler gibi..."

"Bay Yanlış'tan bir tanıtım daha geldi!

"Bay Yanlış" dizisinin afişi yayınlandı!

'Bay Yanlış'tan yeni bir fragman daha!

Can Yaman'ın Özge Gürel'le başrolü paylaştığı 'Bay Yanlış' bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Diziden önce askerlik nedeniyle saçını ve sakalı kesen Can Yaman yeni imajıyla ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kısa saçlı dizi imajıyla bol bol paylaşım yapan yakışıklı oyuncunun yeni stili Instagram'da olay oldu. Oyuncunun hayranları Yaman’ın yeni stilini beğendiklerini dile getirdi.İşte Can Yaman'ın son paylaşımı: