Caner Çalışır'ın ardından gözyaşı dökmüşlerdi! Kerimcan Durmaz ve arkadaşlarından lüks yatta parti!

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Çalışır'ın cenazesine de katılan ve sosyal medyadan duygu dolu paylaşımlar yapan Kerimcan Durmaz ve arkadaşları, aradan kısa bir süre geçmesine rağmen lüks bir teknede parti yaptı.Sosyal medyada yayılan bir videoda ise Kerimcan Durmaz ve arkadaşlarının lüks bir yatta dans edip eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları Caner Çalışır'ın ölümünün üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın bu eğlencesini eleştiri yağmuruna tuttu.