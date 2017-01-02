Caner Erkin ile Şükran Ovalı'ya düğün tepkisi!

Magazin - 02 Ocak 2017 19:30

Genç oyuncu Şükran Ovalı ve bir süredir birlikte olduğu Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Roma’da evlendiler.Roma’da yerel Belediye Nikahı ile dünya evine giren Caner Erkin’in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı’nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu. İtalya’da yılın ilk çifti olan Erkin ve Ovalı, dünyada tek olan beyaz renkli antika bir Rolls Royce araba ile Roma’yı turladılar.Öte yandan Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bu şaşalı nikahı tartışma konusu oldu. Yılbaşı geccesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi ve insanların yasta olması sebebiyle Caner ile Şükran'ın da düğünü ertelemesi gerektiği savunuldu. Gezegen Mehmet olarak bilinen Kral Grubu’nun genel müdürü Mehmet Akbay, Reina saldırısının ardından düğününü ileri bir tarihe ertelemişti.Ayrıca Caner Erkin'in "Dünyanın en mutlu erkeği" notuyla paylaşması da dikkatlerden kaçmadı. Bazı Instagram kullanıcıları Caner'in bu pozunun altına "Dünyanın en hızlı evlenen çifti siz olabilirsiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.Nikahta şahitlik yapan Büşra Pekin de bu fotoğrafı paylaştı.Şükran Ovalı, eşiyle verdiği bu pozu Instagram hesabından paylaştı.