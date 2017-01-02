Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın düğün fotoğrafları

Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Roma'da evlendi.

Magazin - 03 Ocak 2017 00:59
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın düğün fotoğrafları
Çift, 10 kişinin katıldığı sade bir düğünle hayatlarını birleştirdi.


Caner Erkin düğün fotoğrafını instagram hesabından 'dünyanın en mutlu erkeği benim' notuyla paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Şükran Ovalı ise bu pozu 'kalp' ikonuyla birlikte paylaştı.


Roma’da yerel Belediye Nikahı ile dünya evine giren Caner Erkin’in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı’nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu.

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'ya düğün tepkisi!

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'ya düğün tepkisi!



Roma'da görkemli bir törenle evlenen Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından nikahlarını ertelememesi tepki çekti. Üstüne üstlük Caner Erkin'in "dünyanın en mutlu erkeği" notuyla fotoğraf paylaşması Instagram kullanıcılarını kızdırdı.

İşte düğünde kareler;
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