Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın düğün fotoğrafları

Magazin - 03 Ocak 2017 00:59

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'ya düğün tepkisi!

Çift, 10 kişinin katıldığı sade bir düğünle hayatlarını birleştirdi.Caner Erkin düğün fotoğrafını instagram hesabından 'dünyanın en mutlu erkeği benim' notuyla paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Şükran Ovalı ise bu pozu 'kalp' ikonuyla birlikte paylaştı.Roma’da yerel Belediye Nikahı ile dünya evine giren Caner Erkin’in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı’nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu.Roma'da görkemli bir törenle evlenen Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından nikahlarını ertelememesi tepki çekti. Üstüne üstlük Caner Erkin'in "dünyanın en mutlu erkeği" notuyla fotoğraf paylaşması Instagram kullanıcılarını kızdırdı.