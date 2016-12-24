Caner ile Şükran'ın düğün alışverişinde Asena krizi!

Magazin - 24 Aralık 2016 20:51

2 Ocak’ta Roma’da evlenecek olan çift oturacakları ev için alışverişe çıktı. AVM’ye neşeli bir şekilde giren Şükran Ovalı, kendisine uzatılan Kanal D mikrofonunu fark edince bir anda gerildi. Çünkü Kanal D'de yayınlanan magazin programını Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay sunuyordu. Asena'nın sunduğu Magazin D kameralarına sert sert bakan Şükran Ovalı'nın yardımına Caner Erkin yetişti. Erkin muhabirlere "Yeter çektiğiniz bizi rahat bırakın" diyerek sitem etti. Çift sonrasında alışverişe devam etti.