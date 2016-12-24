2 Ocak’ta Roma’da evlenecek olan çift oturacakları ev için alışverişe çıktı. AVM’ye neşeli bir şekilde giren Şükran Ovalı, kendisine uzatılan Kanal D mikrofonunu fark edince bir anda gerildi. Çünkü Kanal D'de yayınlanan magazin programını Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay sunuyordu. Asena'nın sunduğu Magazin D kameralarına sert sert bakan Şükran Ovalı'nın yardımına Caner Erkin yetişti. Erkin muhabirlere "Yeter çektiğiniz bizi rahat bırakın" diyerek sitem etti. Çift sonrasında alışverişe devam etti.
Caner ile Şükran'ın düğün alışverişinde Asena krizi!
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.Magazin - 24 Aralık 2016 20:51
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