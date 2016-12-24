Caner ile Şükran'ın düğün alışverişinde Asena krizi!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

Magazin - 24 Aralık 2016 20:51
Caner ile Şükran'ın düğün alışverişinde Asena krizi!
2 Ocak’ta Roma’da evlenecek olan çift oturacakları ev için alışverişe çıktı. AVM’ye neşeli bir şekilde giren Şükran Ovalı, kendisine uzatılan Kanal D mikrofonunu fark edince bir anda gerildi. Çünkü Kanal D'de yayınlanan magazin programını Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay sunuyordu. Asena'nın sunduğu Magazin D kameralarına sert sert bakan Şükran Ovalı'nın yardımına Caner Erkin yetişti. Erkin muhabirlere "Yeter çektiğiniz bizi rahat bırakın" diyerek sitem etti. Çift sonrasında alışverişe devam etti.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Murat Boz'dan rekor anlaşma!
  • Elçin Sangu'dan sert cevap!
  • Sosyal medya onları konuşuyor!
  • Demet Akalın: Pantolonum patladı!
  • Barış Arduç'tan 'babalık' itirafı!
  • Emrah mirasını açıkladı!
  • Zehra'nın eğlencesi çabuk bitti!
  • Gökhan sahneden nasıl düştü?
  • Aşk mı kazanacak, öfke mi?
  • Elçin Sangu 2 aylık hamile mi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Oğuzhan Koç'u utandıran soru!
  • RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!
  • "Gülümse Yeter"den kötü haber!
  • "Diriliş Ertuğrul"da bir ayrılık daha!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in ilk fragmanı yayınlandı!
  • Yasemin Allen: O geccenin dinle ilgisi yok!
Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?
  • Dizisi bitiyor mu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!
  • Emre Aydın: Tarkan bugün çıksaydı ‘Megastar’ olamazdı!
  • Aşkı için mücadele ediyor!
  • Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti!
  • Sertab Erener halka açıldı!
  • Bengü oyuncu mu oluyor?
Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?