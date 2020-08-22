Canlı yayında şok! "Fahriye Evcen yüzündem kocamla kavga ediyorum"

Beyaz TV'de Nur Viral'ın sunumuyla ekrana gelen "Hayatta Her Şey Var" programının bugün yayınlanan bölümüne bir izleyicinin sorduğu Fahriye Evcen sorusu damga vurdu. İzleyici ilahiyatçı Yusuf Kavaklı’ya "Kocam dizi oyuncusu Fahriye Evcen'e aşık. Her akşam kavga ediyoruz. Günah mı?" diye sordu. Yusuf Kavaklı soruya "eğer aşık olması gereken biri varsa o eşidir" cevabını verdi.