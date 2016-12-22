Annelik hakkında açıklamalar yapan Dere, “Kadınların tek başına çocuk yetiştirmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi...
İşte Cansu Dere'nin açıklaması:
“Aile olmak anneliği daha sağlıklı kılıyor sanırım. Bir insan tek başına aile olmayı seçiyorsa, bunun pek çok zorluğunu göze aldıysa, anneliği gerçekten arzuluyor demektir, ne güzel. Çünkü annelikten kolay kolay vazgeçilmiyor. Yine de benim yapmak isteyeceğim bir şey değil.”
Kaynak:hurriyet.com.tr
Cansu Dere: Yalnız anne olmak istemem
Şu sıralar “Anne” dizisindeki rolüyle gündemde olan Cansu Dere, GQ dergisine röportaj verdi.Magazin - 22 Aralık 2016 13:59
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