Henüz 1 aylık Marsel'in zaman zaman fotoğraflarını paylaşan Cansu Tosun, oğluyla çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Tosun paylaşımına, "Benim yeni öğretmenim. Kim bilir senden neler neler öğreneceğiz..." notunu düştü. Taze annenin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Cansu Tosun'dan 1 aylık oğluyla poz: Kim bilir senden neler neler öğreneceğiz...
Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, Ağustos 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz ay ilk oğulları Marsel'i kucaklarına almıştı.
23.08.2020 04:00 Magazin