Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun, babaannesi Döne Tosun'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tosun, yaptığı paylaşımda "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı.
Cansu Tosun’un babaannesi corona virüsüne yakalandı
Oyuncu Cansu Tosun zor zamanlar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu Marsel'i kucağına alan Tosun, aldığı corona virüsü haberiyle yıkıldı. Cansu Tosun sosyal medya hesabı üzerinden tüm sevenlerinden dua istedi.
24.08.2020 11:24 Magazin