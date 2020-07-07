Cardi B’den Muhteşem Yüzyıl Nurbanu Sultan mesajı!

Bergüzar Korel'den Cardi B'ye Halit Ergenç göndermesi!

Cardi B: "Popomu nasıl sildiğimi sormanızdan sıkıldım"

Amerikalı rap yıldızı Cardi B bir süredir Muhteşem Yüzyıl dizisi paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. İlk olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Türk hayranlarının dikkatini çeken Cardi B, dizinin sıkı takipçisi haline geldi. Ünlü rapçi son olarak Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu Sultan karakterinin bir fotoğrafını paylaşarak ondan nefret ettiğini söyledi. Hürremci olduğunu belirten Cardi B, ne kadar Hürremci de olsa Mustafa’nın ölümüne üzüldüğünü açıkladı.