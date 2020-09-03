Cardi B’nin bu defa İrem Derici dikkatini çekti!

Son günlerde yeni klibi Wap'la gündemde olan ABD’li rapçi Cardi B’nin bu defa İrem Derici dikkatini çekti.

03.09.2020 14:03 Magazin

Cardi B’nin bu defa İrem Derici dikkatini çekti! Muhteşem Yüzyıl dizisine olan hayranlığıyla tanınan ünlü rapçi Cardi B, İrem Derici'nin Instagram sayfasında kendi şarkısını söylediği videoyu beğendi.


Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Grammy ödüllü Cardi B.’nin Billboard Listesi dahil her yerde bir numara olan Wap şarkısını söyleyen İrem Derici’nin videosuna twitter ’da beğendi.

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