'Çatı Katı Aşk' dizisiyle ilgili flaş iddia!

İddiaya göre Furkan Andıç'ın partneri Ezgi Şenler'le yıldızı hiç uyuşmadı. Reytinglerin beklentinin altında olmasını da ekibi mutsuz etti. Sonunda diziye yeni bir kadın başrol oyuncusunun katılmasına karar verildi ve Furkan Andıç'ın yakın arkadaşı olan Selin Şekerci'yle anlaşıldı.Selin Şekerci'nin bugün setten paylaştığı fotoğrafın altına Furkan Andıç'ın "Çok ilginç şeyler olacak" yazması da dikkat çekti. Ezgi Şenler'in diziye devam etmeyeceği de kulaktan kulağa yayılan iddialar arasında yer alıyor. (Kaynak: tv100.com)