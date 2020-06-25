Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı, güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizinin üçüncü afişi de ilk ikisi kadar büyük beğeni topladı.
“Çatı Katı Aşk”, ilk bölümüyle 09 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.
“Çatı Katı Aşk”dan sıcacık bir afiş daha...
Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”ın üçüncü afişi de görücüye çıktı.
25.06.2020 16:29 Dizi Galeri