'Çatı Katı Aşk'ta sevilen ikili!

Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek Yeşilçam filmi tadındaki Çatı Katı Aşk, eski mahalle sıcaklığını taşıyan atmosferi ve karakterleri ile çok ilgi gördü. Dizinin öne çıkan iki karakteri Ateş ve Ayşen’in arasındaki çekim çok konuşuldu.Ayşen ve Ateş birbirlerine karşı olan hislerini dile getirecek mi? İkili arasında yaşanan çekişme yerini aşka bırakacak mı? İkilinin yakınlaştığı sahneler, gelecek bölümlere damga vuracağa benziyor. Çatı Katı Aşk, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.