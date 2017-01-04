Cem Yılmaz'dan aşk iddialarına yalanlama!

Magazin - 04 Ocak 2017 20:30

Sık sık eski eşi Ahu Yağtu'yla görüntü veren fakat adı Ebru Şallı'yla da anılan ünlü komedyen, yılbaşı geccesi herkesi şaşırtan bir harekete imza attı. Levent'teki lüks dairesinde Şallı'yla bir araya geldiği öne sürülen Yılmaz, bir başka iddiaya göre ise göre ters köşe yapıp eski sevgilisi Özge Sabuncu'yu sosyal medyada takibe aldı. Ebru Şallı'nın yeni yıl akşamı evinde hazırladığı 2 kişilik masanın fotoğrafını paylaşması güzel sunucuyla ünlü komedyenin yeni yıla bir arada girdiğini düşündürmüştü.Ama Cem Yılmaz, Şallı'nın paylaşım yaptığı sırada kendi evinde yalnızken canlı yayın yapması bu iddiayı çürüttü. Ünlü komedyen daha sonra eski aşklarında Özge Sabuncu'yu Instagram'dan takibe alması "Cem rotasını yine Özge'ye çevirdi" yorumlarına sebep oldu. 2015'te aşk yaşayan Cem Yılmaz ile Özge Sabuncu, geçen yıl yine birlikte görüntülenmişti.Ünlü komedyenin Sabuncu'yu yılbaşı akşamı tekrar takip etmeye başlaması "Yoksa barışma mı var?" sorusunu akıllara getirdi.Cem Yılmaz, bu akşam Twitter hesabından attığı tweet'lerle iddiaları yalanlandı.