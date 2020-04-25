Cem Yılmaz çekti, Serenay Sarıkaya paylaştı!

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çifti, komşuları Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ile okey oynadı. Serenay Sarıkaya bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

25.04.2020 16:02 Magazin

Cem Yılmaz çekti, Serenay Sarıkaya paylaştı! Corona virüs salgınından bir süre önce Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya, karantina günlerini de sevgilisiyle evde geçiriyor. Cem Yılmaz katıldığı bir youtube programında komşusu olan Ozan Güven'e okey oynamaya gittiklerini söylemişti.

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a doğum günü mesajı!

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a doğum günü mesajı!



Serenay Sarıkaya da o günden bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak altına şu notu yazdı:

“İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çiftiÜzgün surat 👉🏼 #OzanGüven #DenizBulutsuz #4-0 #birdahakikarşılaşmadabuzincirkırılacakGüneş gözlüklü gülümseyen yüz ifadesi”

Serenay Sarıkaya ayrıca fotoğrafı Cem Yılmaz'ın çektiğini belirtti.

Serenay Sarıkaya 'geri döndük' dedi, sosyal medyayı salladı!

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İşte o kare:

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