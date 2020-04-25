Cem Yılmaz çekti, Serenay Sarıkaya paylaştı!

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a doğum günü mesajı!

Serenay Sarıkaya 'geri döndük' dedi, sosyal medyayı salladı!

Yasak Elma'nın yapımcısından Serenay Sarıkaya açıklaması

Corona virüs salgınından bir süre önce Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya, karantina günlerini de sevgilisiyle evde geçiriyor. Cem Yılmaz katıldığı bir youtube programında komşusu olan Ozan Güven'e okey oynamaya gittiklerini söylemişti.Serenay Sarıkaya da o günden bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak altına şu notu yazdı:“İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çiftiÜzgün surat 👉🏼 #OzanGüven #DenizBulutsuz #4-0 #birdahakikarşılaşmadabuzincirkırılacakGüneş gözlüklü gülümseyen yüz ifadesi”Serenay Sarıkaya ayrıca fotoğrafı Cem Yılmaz'ın çektiğini belirtti.İşte o kare: