Cem Yılmaz ve Ebru Şallı'nın aşk yuvası

Dedikodu - 02 Ocak 2017 07:00

Ebru Şallı ile Cem Yılmaz’ın, Ağustos’ta İzmir- Çeşme’de başlayan ilişkileri 5 ay içinde 5 kriz atlattı. Çiftin birçok kez ayrıldığı iddia edildi. Ebru Şallı’nın adı önce Arda Turan ile anıldı. Ardından bir iş adamıyla İtalya’da görüldüğü konuşuldu. Cem Yılmaz’ın bu süre içinde eski eşi, oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu ile sık görüntülenmesi de akılları karıştırdı.Ebru Şallı ile Cem Yılmaz yeniden bir arada! Çift, Cem Yılmaz’ın Levent’teki lüks dairesinde buluşuyor.Cem Yılmaz pek kullanmadığı bu evini 2011’de 5 milyon dolara almıştı.Ebru Şallı yakınlarına “İlişkimiz asla bir yaz aşkı değildi. Zaman zaman krize girdi. Ama kopamadık. Cem bu aşkın göz önünde yaşanmasını kesinlikle istemiyor” diyor.ÇİFTİN ATLATTIĞI KRİZLER1- AĞUSTOS: Ebru Şallı’nın eski sevgilisi Sinan Akçıl biten ilişkilerinin ardından mektup yazınca Cem Yılmaz sinirlendi.2- EYLÜL: Cem Yılmaz, Ebru Şallı ile ilişkisini soran muhabire “Küçük şeylerle mutlu oluyoruz işte” dedi. Bu süre içinde eski eşi Ahu Yağtu’yu hiç yanından ayırmadı. Cem Yılmaz’ın eski eşi ile yakınlığı Ebru Şallı’yı üzdü.3- EKİM: Ebru Şallı, Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz’ın ilişkilerine karşı çıktığını öğrendi.4- ARALIK: Ebru Şallı’nın bir iş adamıyla İtalya’da baş başa görüldüğü dedikodusu Cem Yılmaz üzerinde sıkıntı yarattı.Kaynak:posta.com.tr