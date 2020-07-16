Cem Yılmaz'a soruldu: "Serenay Sarıkaya ile ayrıldınız mı?"

Cem Yılmaz önceki gün magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Ünlü komedyene sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla ayrıldıkları yönünde basında çıkan haberler soruldu. Hızlıca aracına binen Yılmaz sorulara yanıt vermeden gazetecilerin yanından uzaklaştı.Cem Yılmaz'la Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya, daha sonra Altınoluk'a annesinin yanına geçmişti. Bu durumda ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.