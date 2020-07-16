Cem Yılmaz önceki gün magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Ünlü komedyene sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla ayrıldıkları yönünde basında çıkan haberler soruldu. Hızlıca aracına binen Yılmaz sorulara yanıt vermeden gazetecilerin yanından uzaklaştı.
Cem Yılmaz'la Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya, daha sonra Altınoluk'a annesinin yanına geçmişti. Bu durumda ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.
Cem Yılmaz'a soruldu: "Serenay Sarıkaya ile ayrıldınız mı?"
Cem Yılmaz'a şu günlerde Altınoluk'ta olan sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla ayrıldığı iddiası soruldu. Hızla aracına binen Yılmaz soruları yanıtsız bıraktı.
16.07.2020 18:34 Magazin