Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Cemal Can Canseven, bu sabah hayata gözlerini yuman Caner Çalışır'ın yakın arkadaşıydı. Cemal Can'ın bir kaç gün önce yarışma esnasında kolyesi kopmuştu. Gözyaşlarına boğulan yarışmacı, “Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak” ifadelerini kullanmıştı.
HİSSETTİ Mİ?
Yakın arkadaşlarından Caner Çalışır'ın bu sabah hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada "Cemal Can hissetmiş" yorumları yapıldı.
CEMAL CAN'A HABER VERİLECEK Mİ?
Kötü haberin Cemal Can'a verilip verilmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Survivor'da yarıştığı sırada köpeği Mess'i kaybeden Ersin Korkut'tan bu haber saklanmıştı.
Cemal Can, Caner Çalışır'ın vefatını hissetmiş!
Survivor yarışmacısı Cemal Can yarışmada uğurlu kolyesi kopunca “Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak” diyerek ağlamıştı. Yakın arkadaşlarından Caner Çalışır sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
10.06.2020 11:18 Magazin