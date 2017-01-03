Cemiyet hayatı yasta!

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış simalarından Selin Denizli Burnaz, Akmerkez'de görüntülendi.

Sosyete - 03 Ocak 2017 17:25
Cemiyet hayatı yasta!
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış simarlarından Abdullah Burnaz’ın eşi Selin Denizli Burnaz’a Akmerkez’de görüntülendi. Telefon ile konuşurken oldukça durgun bir şekilde objektiflere yansıyan Burnaz, kısa bir alış veriş turu attı. Telefon konuşmasının ardından basın mensuplarının yanına giderek durgun olmasının yanlış anlaşılmamasını söyleyerek;
ülkede son dönemlerde yaşanan terör olaylarından ve son olarak yılbaşı geccesi yaşanan vahşette hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı büyük üzüntü ve acı içinde olduğunu, bu kötü günlerin bir an önce son bulmasını ve suçluların yakalanıp gereken cezaya çarptırılmasını dilediğini söyledi.
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